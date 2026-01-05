شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير خارجية السعودية، وتوجيه عاجل بشأن صناعة الاتصالات ودعم التصنيع المحلي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفرص عمل جديدة للشباب.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يستقبل وزير خارجية السعودية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

توجيه من السيسي بشأن صناعة الاتصالات ودعم التصنيع المحلي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

مدبولي يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

وزارة العمل تعلن: 7 آلاف فرصة عمل جديدة.. التخصصات والتقديم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة بعدد من المحافظات، وذلك بالتعاون بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

وزير الإسكان: تنفيذ 10210 مشروعات ضمن "حياة كريمة" في 917 قرية

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة منفذو المشروعات.

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

الصحة تحذر: هذه عوامل الخطورة عند الإصابة بالفيروسات التنفسية

حذرت وزارة الصحة والسكان من مجموعة من عوامل الخطورة التي تستوجب الانتباه الفوري وطلب الرعاية الطبية عند الإصابة بالفيروسات التنفسية، مؤكدة أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

الشبورة تتسبب في تأخير قطارات السكة الحديد.. بيان بالتفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة على أنحاء متفرقة بالوجه البحري، تطبيق إجراءات السلامة خلال مسير القطارات على عدد من الخطوط، بما يحقق أعلى معايير الأمان والسلامة وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

شيخ الأزهر خلال زيارته البابا تواضروس: العالم فقد عقله وحكمته وهذا نذير خطير

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، يرافقه وفد أزهري رفيع المستوى، ‏قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتهنئة بأعياد الميلاد، داعيًا ‏المولى -عز وجل- أن يعيد المناسبات السعيدة على مصرنا الحبيبة؛ بمسلميها ومسيحييها، وأن يرزقها ‏الأمن والأمان وأن يوفِّر لها كل سبل التقدم والرخاء.‏

