تواصل جامعة حلوان التكنولوجية الدولية عقد امتحانات منتصف العام الفصل الدراسي الأول "الترم الأول" وذلك للعام الجامعي 2025 -2026، وسط تعليمات وإرشادات تنظيمية هامة للطلاب، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط.

وشملت التعليمات والتحذيرات الموجهة للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 - 2026 التالي:

1- التزام الطلاب بمواعيد الحضور المحددة.

2- إحضار ما يثبت الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو كارنيه الجامعة أو جواز السفر.

3- منع دخول أي طالب إلى اللجنة دون تحقيق الشخصية.

4- عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية.

5- الالتزام بالسلوك الجامعي اللائق.

6- منع التدخين أو التجمعات داخل مباني الكلية.

7- ضرورة مغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان.

