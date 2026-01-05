إعلان

7 تعليمات وتحذيرات لطلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بامتحانات الترم الأول

كتب : عمر صبري

03:20 م 05/01/2026

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

تواصل جامعة حلوان التكنولوجية الدولية عقد امتحانات منتصف العام الفصل الدراسي الأول "الترم الأول" وذلك للعام الجامعي 2025 -2026، وسط تعليمات وإرشادات تنظيمية هامة للطلاب، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط.

وشملت التعليمات والتحذيرات الموجهة للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 - 2026 التالي:

1- التزام الطلاب بمواعيد الحضور المحددة.

2- إحضار ما يثبت الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو كارنيه الجامعة أو جواز السفر.

3- منع دخول أي طالب إلى اللجنة دون تحقيق الشخصية.

4- عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية.

5- الالتزام بالسلوك الجامعي اللائق.

6- منع التدخين أو التجمعات داخل مباني الكلية.

7- ضرورة مغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان.

جامعة حلوان جامعة حلوان التكنولوجية الدولية امتحانات

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس