7 تعليمات وتحذيرات لطلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بامتحانات الترم الأول
كتب : عمر صبري
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
تواصل جامعة حلوان التكنولوجية الدولية عقد امتحانات منتصف العام الفصل الدراسي الأول "الترم الأول" وذلك للعام الجامعي 2025 -2026، وسط تعليمات وإرشادات تنظيمية هامة للطلاب، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط.
وشملت التعليمات والتحذيرات الموجهة للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 - 2026 التالي:
1- التزام الطلاب بمواعيد الحضور المحددة.
2- إحضار ما يثبت الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو كارنيه الجامعة أو جواز السفر.
3- منع دخول أي طالب إلى اللجنة دون تحقيق الشخصية.
4- عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية.
5- الالتزام بالسلوك الجامعي اللائق.
6- منع التدخين أو التجمعات داخل مباني الكلية.
7- ضرورة مغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان.
