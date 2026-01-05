إعلان

التصالح والأحوزة العمرانية.. برلماني يوضح أبرز ملفاته بالفصل التشريعي الثالث

كتب : نشأت علي

01:56 م 05/01/2026

النائب وحيد قرقر

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه سيواصل دوره البرلماني في تبني قضايا ملف النقل؛ بهدف استكمال مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في ذلك القطاع المهم، وكذلك ملفات الصحة والتصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية واستكمال البنية التحتية.

وأضاف قرقر، في تصريحات له اليوم الإثنين، خلال حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية بالفصل التشريعي الثالث، أن ما شهده قطاع النقل والمواصلات من طفرة خلال السنوات الماضية يعد إنجازًا يُحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية، متابعًا: علينا استكمال تلك الجهود وتعظيم الاستفادة منها والعمل على أن يشعر بها كل مواطن على أرض مصر.

واستكمل النائب: وفي ما يتعلق بملف الطرق، فسيكون ملف الطرق في القرى والمحافظات ضمن أولوياتي في الفصل التشريعي الثالث؛ حتى يشعر هؤلاء المواطنون بحجم الإنجازات التي تشهدها البلاد في ملف الطرق.

وأضاف قرر: في ما يتعلق بملف الصحة؛ فسوف يكون اهتمامي برفع كفاءة المستشفيات؛ خصوصًا مستشفى بلقاس العام، والعمل على توفير المستلزمات والأجهزة الطبية؛ مثل أجهزة الأشعة، بالإضافة إلى العمل على إدخال مزيد من التخصصات غير المتاحة حاليًّا، وكذلك العمل على الانتهاء من ملف مستشفى الطوارئ بجمصة، والتي سبق الحصول على موافقة بإدراجه بخطة ٢٦/٢٥.

وتابع قرقر: كذلك من الملفات المهمة، ملف التصالح في مخالفات البناء، وسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بالقرى، واستكمال البنية التحتية للقرى.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بشأن ما حققته مصر مؤخرًا من تقدم في مؤشر جودة الطرق عالميًّا، إن مصر قفزت 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، لتحتل المركز 18 عالميًّا، بسبب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها، وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، خلال 10 سنوات وبفضل المشروع القومي للطرق نحو بناء شبكة طرق قومية مترابطة ممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع قرقر: ذلك أدى إلى تقدم مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، وجعلها دولة جاذبة للاستثمارات العالمية المختلفة.

وأكد النائب أن تلك الجهود أدت إلى تحقيق تطور يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يُسهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري.

النائب وحيد قرقر التصالح والأحوزة العمرانية الفصل التشريعي الثالث

