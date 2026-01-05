إعلان

شروط التقديم على وظائف وزارة التنمية المحلية حتى نهاية يناير

كتب : محمد نصار

01:42 م 05/01/2026

وزارة التنمية المحلية

بدأت وزارة التنمية المحلية، اعتبارًا من 1 يناير الجاري، في تلقي طلبات التقدم لشغل 35 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، بالمستويات الوظيفية "الممتاز - العالي - مدير عام".

ويستمر التقديم على الوظائف المطلوبة، لمدة شهر كامل، اعتبارًا من الخميس 1 يناير 2026، على أن يتم تلقي الطلبات إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الشروط العامة لشغل الوظائف

1- ضرورة الحصول على مؤهل عالٍ مناسب وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

2- القدرة على القيادة والتخطيط ووضع السياسات.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

5- اجتياز دورات تدريبية متقدمة في الإدارة والقيادة.

6- تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها.

7- استيفاء المستندات الرسمية المطلوبة.

8- يشترط استيفاء أحكام المادتين 14 و17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.

الشروط للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة

1- ضرورة قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى.

2- تقديم تقارير كفاية أداء بتقدير "كفء" على الأقل عن آخر سنتين.

3- بيان الحالة الوظيفية.

4- الشهادة القانونية.

5- الإنجازات.

6- مقترح التطوير.

الشروط للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

1- ألا يزيد السن على 55 عامًا عند بداية الإعلان.

2- قضاء مدة خدمة لا تقل عن 19 عامًا للمستوى الممتاز، و18 عامًا للعالي، و17 عامًا للمدير العام.

3- تقديم شهادات الخبرة والسيرة الذاتية والدورات التدريبية، والمؤتمرات والبعثات.

4- مقترح تطوير الوظيفة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن التقديم يتم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني (www.mld.gov.eg)، مشيرة إلى أنه لن يُلتفت إلى أي طلبات تُرسل بالبريد أو تقدم بعد انتهاء المدة المحددة.

وزارة التنمية المحلية وظائف وزارة التنمية المحلية فرص عمل

