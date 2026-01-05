كامل الوزير: تطوير وتوسعة الدائري ملحمة بكل المقاييس

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بإجمالي طول 34 كم والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورًا بكوبري الوراق.

وقال الوزير، إنه يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه.

كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبري (٩ د)، وتم فتحه أمام حركة المرور، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية.

وكذلك تم متابعة تقدم معدلات تنفيذ وإنشاء كوبري زويل الذي سيساهم في تحرير الحركة المرورية بمنطقة حدائق الأهرام ومدينة زويل.

كما تم متابعة التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي "السطحي" الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وتم الاطلاع على معدلات التقدم في أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استمرار الاهتمام بأعمال تخطيط الطريق وتكثيف العلامات الإرشادية ودهانات البردورات والأرصفة ورفع كفاءة شبكة الإنارة بالطريق واستمرار الاهتمام بالتشجير في الأماكن المتاحة بالطريق واستمرار أعمال النظافة على مدار الساعة حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

وأضاف أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، متابعًا: نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع، وأعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى بإجمالي طول 76 كم قد ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

