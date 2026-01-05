إعلان

الشبورة تتسبب في تأخير قطارات السكة الحديد.. بيان بالتفاصيل

كتب : محمد نصار

11:17 ص 05/01/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة على أنحاء متفرقة بالوجه البحري، تطبيق إجراءات السلامة خلال مسير القطارات على عدد من الخطوط، بما يحقق أعلى معايير الأمان والسلامة وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وأعربت الهيئة، في بيان، عن اعتذارها عن بعض التأخيرات التي تطرأ على حركة التشغيل المقررة لحين زوال السبب.

وأكدت الهيئة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص الكامل على سلامة الركاب وأطقم التشغيل، حيث يتم اتباع تعليمات التشغيل الآمن التي تقتضي تخفيض السرعات في مثل هذه الظروف الجوية حفاظًا على أمن وسلامة الركاب وحركة القطارات.

