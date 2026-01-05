الشبورة تتسبب في تأخير قطارات السكة الحديد.. بيان بالتفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة على أنحاء متفرقة بالوجه البحري، تطبيق إجراءات السلامة خلال مسير القطارات على عدد من الخطوط، بما يحقق أعلى معايير الأمان والسلامة وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وأعربت الهيئة، في بيان، عن اعتذارها عن بعض التأخيرات التي تطرأ على حركة التشغيل المقررة لحين زوال السبب.

وأكدت الهيئة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص الكامل على سلامة الركاب وأطقم التشغيل، حيث يتم اتباع تعليمات التشغيل الآمن التي تقتضي تخفيض السرعات في مثل هذه الظروف الجوية حفاظًا على أمن وسلامة الركاب وحركة القطارات.

اقرأ أيضًا:

قطع المياه عن بعض المناطق بحدائق أكتوبر.. اليوم

وظائف حكومية جديدة للأطباء البيطريين.. (الشروط ورابط التقديم)

برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة