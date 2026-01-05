تساءل الإعلامي محمود سعد، عن كيفية تنفيذ العملية التي شهدتها فنزويلا، مؤكدًا أن تفاصيلها تشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والاستخبارات، موضحًا أن العملية تأجلت عدة أيام بسبب الطقس، وأن وزارة الدفاع الفنزويلي أعلنت عن سقوط عشرات القتلى من حرس الرئيس خلال اقتحام القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ما حدث لم يكن مجرد هجوم عشوائي بل خطة محكمة نفذت بأحدث التقنيات العسكرية.

وتوقف سعد، خلال بث مباشر على قناته الرسمية على يوتيوب، عند سؤال محوري يتعلق بالقوة والدولة، موضحًا أن الاتحاد والقوة كانا دائمًا الضامن الأساسي لسيادة أي دولة، سواء من خلال الجيش أو المكانة الدولية أو النفوذ السياسي والاقتصادي، مضيفًا أن العالم أصبح مكانًا غدارًا، ما يجعل استعداد الدول لمثل هذه الأحداث ضرورة حتمية، حتى وإن لم يكن لديها القدرة على المواجهة العسكرية المباشرة.

وأشار محمود سعد، إلى أن الرأي العام أحيانًا يبالغ في متابعة أحداث بعيدة عنهم، مستشهدًا بمثال زيارة الفنانة العالمية أنجلينا جولي إلى رفح، والتي أثارت اهتمام وسائل الإعلام الدولية رغم أن قيمتها الحقيقية تكمن في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، وليس تأثيرها المباشر على السياسة الدولية.

وأوضح أن الفنانين لديهم دور كبير في تشكيل الوعي، خاصة إذا استغلوا شهرتهم للتضامن مع القضايا الإنسانية، مؤكدًا أن تجاهلهم أو الترويج لمصالح شركات معينة يمكن أن يسيء للجمهور.

وتطرق الإعلامي، إلى الحالة الواقعية للرئيس الفنزويلي بعد خطفه، موضحًا أن العملية تمت بطريقة احترافية شديدة، قد يكون خلالها الرئيس قد تم تخديره ونقله على متن طائرة خلال دقائق، وهو ما يعكس تطور أساليب العمليات الاستخباراتية الحديثة.

وشدد سعد، على أن التعامل مع هذه الأحداث لا يمكن أن يكون مجرد متابعة إعلامية أو تسلية، بل يجب أن يرتكز على استعداد حقيقي، وتقدير دقيق لمستوى التهديدات الدولية، خاصة وأن العالم اليوم يشهد تحولات هائلة، وتغيير مستمر لموازين القوة، مع انتشار سموم النفوذ في مناطق مختلفة من العالم.

وأعاد الإعلامي محمود سعد، التشديد في ختام حديثه، على ضرورة أن تكون الدول مستعدة لكل الاحتمالات، وأن تكون قادرة على حماية سيادتها وشعبها في عالم غدار ومتغير بسرعة، محذرًا من الانزلاق إلى وهم الأمان أو الاكتفاء بالحلول الدبلوماسية التقليدية في مواجهة التحديات الحديثة.

