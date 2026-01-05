شهدت ليلة الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير الطيران يكشف كواليس "خطة الطوارئ" وتطوير أسطول مصر للطيران

كشف الفريق سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تداعيات إغلاق المجال الجوي في اليونان، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء المفاجئ أحدث ارتباكًا واسعًا في حركة الملاحة الجوية نتيجة لتعديل المسارات المعتادة للرحلات.

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن عددًا من الطائرات التي كانت تعبر الأجواء المصرية تعذر عليها الهبوط في مطار أثينا نتيجة تلك الأزمة.

"البسوا تقيل بالليل".. تحذيران من الأرصاد بخصوص الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأيام المقبلة، وقالت إن الجو سيكون مائل للاعتدال نهارًا على القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات، مع برودة شديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن درجات الحرارة الصغرى تشهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض طبيعي في هذا التوقيت من العام ويجعل الأجواء أبرد من اليوم السابق.

جهاز أكتوبر الجديدة يعلن بدء تسليم 1032 شقة لمستحقي سكن لكل المصريين

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب تسليمات المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين).

وأكد رئيس الجهاز، أن هذه الدفعة تشمل تسليم 55 عمارة سكنية بواقع 1032 وحدة ضمن المرحلتين الثالثة والخامسة، مشيراً إلى أن الجهاز يسابق الزمن لإنهاء كافة الوحدات الجاري تنفيذها لتسليمها للمتعاقدين في المواعيد المحددة.

وزير الزراعة يقطع 2 كيلومتر سيراً على الأقدام.. تعرف على السبب

حرص علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، على الاستماع إلى شكوى المزارعين

والتي كانت من بينها شكوى أحد مزارعي القرية المجاورة "قرية منشأة بغداد" بشأن نقص حصة الأسمدة المقررة له.

رئيس اتحاد الغرف السياحية: "نزلة السمان" تتحول لمقصد عالمي بنظام سياحة "المنزل"

أعلن حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، عن تحول استراتيجي في مستقبل منطقة "نزلة السمان"، مؤكدًا أن المنطقة التي صدر لها قرار إزالة منذ عقود، نجحت الجهود في استصدار قرار رسمي بتطويرها بدلاً من هدمها، لتتحول إلى وجهة سياحية فريدة تزيد من فترات إقامة السائحين خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

