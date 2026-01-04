إعلان

زيادة بنسبة 15%.. الشعبة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

كتب : حسن مرسي

11:44 م 04/01/2026

أسعار الدواجن-أرشيفية

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الزيادة الحالية في أسعار الدواجن بنسبة 15% ليست مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنها ناتجة عن عوامل عرض وطلب السوق إلى جانب تأثير أعياد المسيحيين وقرب شهر رمضان.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن سعر الكتكوت ارتفع من 8 إلى 12 جنيهًا، وأضاف أن هذه الزيادة تتماشى مع الطلب الموسمي الطبيعي في السوق.

تابع رئيس شعبة الدواجن أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن مع فائض يصل إلى 25% يُوجه للتصدير، مشيدًا بدور وزير الزراعة في توجيه البنوك لتطوير المزارع المغلقة مما رفع الإنتاجية ودعم السوق.

وأكد أن سعر كرتونة البيض يتراوح بين 140 و150 جنيهًا حسب المنطقة، موضحًا أنه لا توجد زيادات إضافية متوقعة في الفترة المقبلة.

أشار السيد إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بإنشاء لجنة عليا لمتابعة قطاع الدواجن، معربًا عن تفاؤله بمنافسة البرازيل في التصدير بعد تطوير القطاع وتحسين تنافسيته عالميًا.

