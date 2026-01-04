أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اقتراب موعد إنهاء العمل بنظام "كارت الجوازات" الورقي للمسافرين المغادرين عبر المطارات المصرية.

وقال وزير الطيران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إنه من المتوقع الانتهاء من تطبيق هذا القرار "بنهاية شهر يناير الجاري"، مما سيسهم في تبسيط إجراءات السفر ويقدم تجربة أكثر سلاسة للمسافرين.

وأوضح الوزير، أن هذا التطوير يأتي في إطار جهود شاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات التطبيق التجريبي للمنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية.

وتابع الدكتور الحفني قائلاً: "الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة حول التأشيرة الاضطرارية"، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان "سرعة وسهولة حصول السائحين عليها" لتعزيز حركة السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الطيران إلى تحسن ملحوظ في خدمة الأمتعة، موضحًا: "أول شنطة تطلع للراكب في المطار منذ وصول الطائرة بعد 20 دقيقة، وآخر شنطة تطلع بعد 40 دقيقة"، وهو ما يعكس جهداً لتقليل وقت الانتظار وتحسين تجربة المسافر بشكل عام.