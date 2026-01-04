هل سترتفع أسعار اللحوم والدواجن في رمضان 2026؟

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن موقف أسعار اللحوم والدواجن في شهر رمضان 2026.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم الحية ارتفعًا يصل إلى 10 جنيهات في الكيلو الواحد، وذلك نظرًا لزيادة الإقبال التي تشهدها محلات الجزارة خلال الشهر الكريم.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن أسعار الدواجن من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر رمضان، باعتبارها وجبة أساسية لمعظم الأسر خلال الإفطار.

أسعار اللحوم الحية بالأسواق:

اللحم البقري الحي: حوالي 160 – 165 جنيهًا للكيلو

اللحم الجاموسي الحي: حوالي 140 – 145 جنيهًا للكيلو.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات