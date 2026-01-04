قال المهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لا تتعامل مع أي موقع أثري إلا وفق قواعد علمية صارمة وبإشراف كامل من المتخصصين في الآثار، مشددًا على أن ما يتم تداوله من تشكيك في أعمال ترميم سور مجرى العيون غير دقيق ولا يعكس الحقيقة.

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الأعمال الجارية تقتصر على تنظيف السور باستخدام نوع معين من الرمال المخصصة لهذا الغرض.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن أعمال الترميم للسور لا تشمل أي تهدم أو تغيير في المكونات الأثرية الأصلية، ولم تُضف أي عناصر جديدة تمس القيمة التاريخية للموقع.

تابع الوزير أن الجزء الأثري من السور لا يمكن المساس به بأي شكل، مشيرًا إلى أن فرقَا متخصصة من الوزارة هي المسؤولة عن العمليات كافة وفق معايير علمية دقيقة تحافظ على الطابع الأثري الأصيل للمكان.

وأشار فتحي إلى أن الوزارة تقدر حرص المواطنين على آثار بلادهم، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية حريصة كل الحرص على الحفاظ على آثار مصر باعتبارها ثروة قومية لا تقدر بثمن.