أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مسار عجز الموازنة يشهد تراجعًا مستمرًا كنسبة من الناتج المحلي، متوقعًا تحقيق أرقام أفضل في السنة الحالية والقادمة مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال كجوك في مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، إن الأداء خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي سجل نموًا استثنائيًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.

وأضاف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذا النمو جاء نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.

تابع الوزير أن نسبة دين أجهزة الموازنة انخفضت من 96% إلى 84% من الدخل خلال سنتين فقط، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الانضباط المالي وتحسين الموارد مع الحفاظ على خدمات ضريبية وجمركية أفضل للمواطنين والمستثمرين.

وأكد كجوك أن هذه النسبة أصبحت متوافقة مع متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أن هدف خفض المديونية إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عامًا يسير وفق خطة مدروسة سيتم توضيح تفاصيلها في لقاء وطني قادم.

أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع الممولين وحل مشاكلهم بشكل فردي وجماعي، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تهدف إلى بناء الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي دون إرهاق المواطن أو المستثمر.