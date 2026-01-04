خبير سياسي يكشف الدافع المباشر لعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي

أكد العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي، أن العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا تُمثل إعادة ترتيب جذرية لأولويات الأمن القومي الأمريكي.

وقال محيي الدين خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة": "ترامب بتلك العملية يعيد ترتيب أولوياته من جهة الأمن القومي"، مشيرًا إلى أن منطقة الكاريبي هي "الباب الخلفي للدولة الأمريكية".

وأوضح محيي الدين أن الدافع المباشر للعملية يتمثل في تحركات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي "خرجت عن النص" الأمريكي.

وتابع: "فتح علاقات مع روسيا والصين في مجالي النفط والتعاون العسكري، فبدأ الجانب الأمريكي يستشعر الخطر"، لافتًا في الوقت ذاته إلى التفاوض الذي كان جاريًا حول حقوق شركات النفط الأمريكية في ثروة فنزويلا الهائلة.

وأضاف الخبير العسكري أن التعاون الاقتصادي المتزايد بين فنزويلا والصين كان بمثابة جرس إنذار لواشنطن، مما دفعها لتطبيق استراتيجية أمن قومي طويلة الأمد.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى "احتواء الصين في إقليمها ومنع التمدد في القرن الـ21"، مشيرًا هذه الخطة ليست وليدة اللحظة، بل هي "استراتيجية مهمة للأمن القومي الأمريكي وُضعت منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية "وضعتها كوندوليزا رايس" بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وترسم صورة للقرن يتسيده القطب الأمريكي الواحد، لافتًا إلى ان الخطط حتى عام 2033، تعتمد على درء المخاطر وعدم السماح لأي قوة بالتمدد.

وأوضح محيي الدين، أن ضربة فنزويلا هي تطبيق عملي لسياسة أمريكية تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأحادية ومنع ظهور منافسين جيوسياسيين أو اقتصاديين للولايات المتحدة.