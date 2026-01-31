إعلان

أديب منتقدًا تصريحات شعبة المحمول: فلوس المغتربين ماتروحش على الأرض"

كتب : حسن مرسي

11:15 م 31/01/2026 تعديل في 11:46 م

عمرو أديب

هاجم الإعلامي عمرو أديب، تصريحات حمد النبراوي بشأن فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج والتي هاجم خلالها المغتربين بالخارج، قائلًا: "المصريون بالخارج لهم الحق في إنفاق أموالهم التي يحصلون عليها بشق الأنفس دون انتقاص أو اتهام".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "ما انت بتكسب بره قد كده ايه يعني؟ هو أنا لاقيهم في الشارع وأنا جايبهم من القمار؟!"، معبرًا عن رفضه التام للحديث الذي يقلل من شأن مجهودهم.

وأضاف: "أنا اشتري الحاجة بسعرها الصح وفلوسي ما تروحش على الأرض.. دي فلوسي وفلوس عيالي، مؤكدًا على حق كل مواطن، سواء كان في الداخل أو الخارج، في الحفاظ على قيمة دخله وعدم إهداره في مشتريات غير مدروسة.

كما تطرق أديب إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، حيث قدم نصيحة للمشاهدين، قائلاً: "في مصر ربنا أدانا عدد من أسماء الشركات.. انت ضامن الناس دي سلم واستلم.. بس ارجوكم شوية حرص"، في إشارة إلى ضرورة الشراء من جهات موثوقة والتريث قبل الشراء.

وأضاف: "بلاش تهور.. بلاش مغامرة.. بلاش نجرب ده"، داعيًا المواطنين إلى التفكير واتخاذ القرارات المالية بعناية فائقة وحرص شديد.

أسعار الهواتف المحمولة عمرو أديب تصريحات حمد النبراوي

