أكد الإعلامي أحمد موسى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي غيرت خريطة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالصعيد وتوفير فرص العمل داخل المحافظات أصبح واقعًا ملموسًا، بعدما كانت الصناعات والفرص تتركز سابقًا في الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم محافظة المنيا، حيث زار مصانع ومشروعات قومية وفرت آلاف فرص العمل، وأضاف أن مصنع السكر يشغل نحو 1000 عامل بشكل مباشر، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة، ويتعامل مع 20 ألف مزارع لتوفير مدخلات الإنتاج.

تابع أن مصنع تجفيف الحاصلات الزراعية الذي تفقده رئيس الوزراء تبلغ استثماراته 41 مليون دولار، ويعتمد على منتج محلي بنسبة 100%، مع تصدير 90% من إنتاجه إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان، مؤكدًا أن المصنع يوفر مئات فرص العمل ويُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار في الصعيد.

وأشار موسى إلى أن مصنع الملابس الجاهزة بالمنيا يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، أغلبها للفتيات، وينتج نحو 800 ألف قطعة شهريًا للتصدير بقيمة 4 ملايين دولار شهريًا، معقبًا: "بناتنا في الصعيد مش هيسيبوا الصعيد ويسافروا القاهرة علشان يشتغلوا، لكن هيروحوا الشغل المتوفر قريب منهم".

وأكد أن الزيارة شملت أيضًا مستشفى المنيا الجامعي ومتابعة مشروعات "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تسليم عقود شقق سكنية للمواطنين، مشيدًا بجهود رئيس الوزراء وتوجيهات الرئيس السيسي، وقال: "شكرًا للرئيس السيسي على اهتمامه ورعايته للشعب المصري".