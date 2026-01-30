تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية، اليوم الجمعة، وكان من بين الحضور الطالبة بسنت يحيى علي، طالبة ماجستير في الأمن السيبراني وخريجة حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة القاهرة، وباحثة أيضًا في ماجستير نظم المعلومات.

وتحدثت بسنت، خلال تناول الإفطار مع الرئيس السيسي، عن تجربتها التعليمية في الأكاديمية، مشيرة إلى أن رغبتها في التقدم لدراسة ماجستير ثانٍ هناك جاءت من حرصها على تعلم شيء مختلف عما كانت تدرسه في حياتها المدنية والروتينية قائلةً: "أكيد أنا هتعلم حاجة مختلفة، مش كنت بدرسها في حياتي المدنية والروتينية، وده فعلا اللي حصل"، مؤكدةً: "اتعلمت زي زمايلي الانضباط والاندماج في المجتمع، والنتيجة إن الجهد والتعب هو نجاح".

وأوضحت "بسنت"، أن كلمة الرئيس السيسي قبل عدة سنوات كانت مصدر إلهام لها، قائلةً: "سيادتك وجهت لنا رسالة، قلت إن الشباب هم نبراس المستقبل، والجملة دي قدامي على طول وأثبتت لي إن حضرتك مؤمن بأخذ بيد كل شباب مصر عشان يقدروا يخدموا المجتمع بجد وبالعلم مش بالكلام".

ورد الرئيس السيسي، على بسنت موضحًا أن منظومة التعليم داخل الأكاديمية تعتمد على الجدارة والاحترافية، قائلًا: "الطالب مش هيقدر يتحصل على شهادته إلا إذا كان يستحقها، ولو ما نجحش بنمشيه، وده اللي ماشي معاكم مظبوط"، موضحًا: " ولازم يكون بيتقن الحاجة ويجيب الدرجة النهائية فيها أو يخلص فيها، ويبقى همه إنه يوظفها في خدمة المجتمع".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية الانفاق في التعليم وتوفير الفرص لمن يستحقها، قائلًا: "لو لقينا 1500 أو 2000 ينطبق عليهم الشروط، كنا هنديهم الفرصة"، مؤكدًا:" ده الانفاق اللي في مكانه، العدد مش المهم، المهم الجدارة".

وشدد الرئيس السيسي، على مكافحة الجهل والفقر والتخلف، مؤكدًا: "أنا ما أكرهش الفقير، أنا أكره الفقر، ما أكرهش الجاهل، أكره الجهل، ما أكرهش المتخلف، أكره التخلف، والهدف الأسمى هو وضع نواة للتغيير وإثبات أنه ممكن نعمل تغيير حقيقي".

ورحبت "بسنت"، من جانبها، بزيارة الرئيس للأكاديمية وشكرته على التعليم المتميز الذي تتلقاه، قائلةً: " إحنا هنا بناخد معلومات أغلب الجامعات مش بتدرسها، فده بيساعدني أن أعرف أشخص المريض اللي بيجي يكشف عندي. المواد اللي بناخدها هنا شامله جدًا، وده بيتيح لي مسار تعليمي غير مسبوق".

وأكد الرئيس السيسي، أن برامج الأكاديمية تهدف إلى تعزيز الجدارة بلا مجاملة أو استثناءات، قائلًا: "حرصنا على أن يكون فيه جدارة كاملة، لا أي شكل من أشكال المجاملة، والتعليم هنا صارم جدًا، أو بلاش صارم جاد، لأننا في النهاية عايزين كتلة التعليم وممارسة المهنة تزيد، ونريد أطباء ومهندسين على أعلى مستوى بفضل الله، وعلينا السعي، فمن وفقنا فهذا فضل الله، ومن لم نوفق فهو خطأ في التطبيق أو التنفيذ".

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة