صدر مؤخرا كتاب "أنا وياسر عرفات" للكاتب الصحفي أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، حيث يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتم توزيعه من خلال دار نشر فاروس في القاعة الأولى.

وعن الكتاب يقول الكاتب أسامة شرشر: في هذا التوقيت الهام والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية، قضية كل عربي حر، تبرز الحاجة إلى تعريف الأجيال الجديدة برجل عاش حياته من أجل القضية الفلسطينة، وهو الزعيم ياسر عرفات.

الكاتب يناقش أبرز المنعطفات في حياة الزعيم الفلسطيني الراحل، بداية من حياته في مصر وتلقيه العلم به، مرورا بحمل السلاح من أجل القضية الفلسطينية وتأسيس منظمة التحرير، وصولا إلى مرحلة السياسة والمفاوضات التى أحيت القضية، وحتى وفاته أو اغتياله.

ويناقش الكتاب أبرز التحالفات والصدامات التى دخلها الزعيم الفلسطيني الراحل، الصداقة والخيانة، الأمال والآلام التى مر بها، كما يضم الكتاب أيضا مجموعة هامة ونادرة من الصور للزعيم الفلسطيني الراحل في مراحل حياته المختلفة.