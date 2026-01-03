كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من عقود مستحقي الوحدات السكنية بمشروع استكمال 30 عمارة بالإسكان القومي للشباب بمدينة الطود.

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 362 ألفًا و662 خدمة طبية عبر المستشفيات والمراكز والمنشآت بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

مصدر بـ"القابضة للكهرباء": خطة لإضافة أكثر من 90 محولًا جديدًا بهضبة الأهرام

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن وجود خطة متكاملة لتدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة هضبة الأهرام، من خلال إضافة أكثر من 90 محولًا كهربائيًّا جديدًا على مراحل، لخدمة نحو 172 كشكًا كهربائيًّا، لاستيعاب الزيادات الكبيرة في الأحمال خلال السنوات الأخيرة.

إنذار للملاك.. إلغاء ترخيص سيارات الفان "الأجرة" بـ6 أكتوبر –مستند

طالب جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ملاك سيارات الفان الأجرة موديلات من 2010 حتى 2015، والتي مضى على تاريخ تصنيعها 10 سنوات، بسرعة التوجه إلى إدارة السرفيس بالجهاز لاتخاذ إجراءات الإحلال.

صور.. رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، حمام السباحة الأوليمبي، بنادي سيتي كلوب فرع الأقصر.

الجيزة: بدء أعمال تطوير شامل لأنفاق مكاوي ومصرف الرشاح

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في جولة ميدانية أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من الأنفاق الكائنة أسفل الطريق الدائري وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

وفاة الإعلامي جميل عازر

توفي اليوم السبت في مدينة لندن الإعلامي والمذيع الأردني القدير جميل عازر، عن عمر ناهز الـ81 عاما.

رئيس الوزراء يُسلم عددًا من عقود الإسكان القومي للشباب بمدينة الطود

سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من عقود مستحقي الوحدات السكنية بمشروع استكمال 30 عمارة بالإسكان القومي للشباب بمدينة الطود، المعروف بـ"إسكان الطود"، بعد أن تفقد ومرافقوه المشروع.

السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللواء شرطة حسن صلاح الدين زيور إلى طائفة الأقباط الأدفنتست "السبتيين"للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 للحكومة والقطاع الخاص

مع بداية العام الميلادي الجديد، يبحث العديد من الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة، عن موعد إجازة عيد الميلاد 2026.

رئيس الوزراء يتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي "أيقونة المنظومة الصحية"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع الأقصر الطبي الدولي، في إطار تفقد عدد من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تشمل مستشفى الكرنك الدولي والمجمع الطبي، وذلك ضمن جهود تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

شيخ الأزهر يعلّق على أحداث اليمن.. ماذا قال؟

علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الأحداث المتلاحقة في اليمن عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إخواننا الأشقاء في اليمن، هذا البلد العزيز على كل عربيٍّ ومسلمٍ، ندعوكم بصدقٍ إلى تغليب روح الأخوَّة، وإعلاء صوت العقل والحكمة التي ميَّزت أهل اليمن، وأخبر عنها رسولنا الكريم ﷺ في قوله: «أتاكُم أهلُ اليمنِ، هم أرقُّ أفئدةً وألينُ قلوبًا، الإيمان يمانٍ، والحكمةُ يمانيَةٌ».

