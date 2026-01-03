إعلان

د. علي جمعة: مصر هي "دولة التلاوة" وحفاظها على القرآن هبة إلهية

كتب – أحمد العش:

10:07 م 03/01/2026

الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مصر هي "دولة التلاوة"، مؤكدا أن الله منحها العديد من القوى الناعمة، وعلى رأسها حفاظها على قراءة القرآن كما أنزل.

وأشار جمعة، خلال ظهوره في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، إلى أن مصر بفضل أبنائها الذين ينقلون دين الله وكتابه من جيل إلى جيل، تبقى أمينة على وحي الله وآية من آياته في تنفيذ وعده وموعوده.

وأضاف الدكتور علي جمعة: "الحمد لله الذي حفظ القرآن بهؤلاء، ووفى بوعده، وشكرا لكل من ساهم في هذا الطريق من قراء وشارحين وسامعين، ونسأل الله التوفيق والبركة دائمًا".

