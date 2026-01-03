الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جامبيا تعزيز التعاون المشترك

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا وسبل تعزيزها، لاسيما في ضوء الاحتفال هذا العام بمرور ستين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد أكد السيد الرئيس أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، وبالأخص في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول كذلك آفاق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن بحث فرص توسيع نشاط الشركات المصرية في جامبيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات. ومن جانبه، أعرب الرئيس الجامبي عن تقديره لمستوى التعاون القائم في المجال الصحي، مثمناً إنشاء مركز طبي مصري في العاصمة بانجول والدعم المصري المقدم في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق أيضًا إلى عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث جدد السيد الرئيس موقف مصر الثابت الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

كما استعرض الرئيس الجهود المصرية المتواصلة لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.