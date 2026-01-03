شيخ الأزهر يعلّق على أحداث اليمن.. ماذا قال؟
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الش
علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الأحداث المتلاحقة في اليمن عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إخواننا الأشقاء في اليمن، هذا البلد العزيز على كل عربيٍّ ومسلمٍ، ندعوكم بصدقٍ إلى تغليب روح الأخوَّة، وإعلاء صوت العقل والحكمة التي ميَّزت أهل اليمن، وأخبر عنها رسولنا الكريم ﷺ في قوله: «أتاكُم أهلُ اليمنِ، هم أرقُّ أفئدةً وألينُ قلوبًا، الإيمان يمانٍ، والحكمةُ يمانيَةٌ».
استحضروا هذه الحكمة، وحافظوا على وحدة بلدكم، واجنحُوا للسَّلْم عبر الحوار والتَّشاور".
وأضاف: "كما ندعو الأشقَّاء العرب والجميع إلى بذل كلِّ الجهود من أجل الحفاظ على استقرار هذا الوطن العربي الأصيل، وحمايته من مخاطر التفكُّك والتَّطرف، وتذكَّروا قوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.
واختتم: "اللهم أحفظ بلاد العروبة والإسلام، وجنِّبهم الشِّقاق والفتن ما ظهر منها وما بطن".