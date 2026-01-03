شيخ الأزهر يعلّق على أحداث اليمن.. ماذا قال؟

علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الأحداث المتلاحقة في اليمن عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إخواننا الأشقاء في اليمن، هذا البلد العزيز على كل عربيٍّ ومسلمٍ، ندعوكم بصدقٍ إلى تغليب روح الأخوَّة، وإعلاء صوت العقل والحكمة التي ميَّزت أهل اليمن، وأخبر عنها رسولنا الكريم ﷺ في قوله: «أتاكُم أهلُ اليمنِ، هم أرقُّ أفئدةً وألينُ قلوبًا، الإيمان يمانٍ، والحكمةُ يمانيَةٌ».

استحضروا هذه الحكمة، وحافظوا على وحدة بلدكم، واجنحُوا للسَّلْم عبر الحوار والتَّشاور".

وأضاف: "كما ندعو الأشقَّاء العرب والجميع إلى بذل كلِّ الجهود من أجل الحفاظ على استقرار هذا الوطن العربي الأصيل، وحمايته من مخاطر التفكُّك والتَّطرف، وتذكَّروا قوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.

واختتم: "اللهم أحفظ بلاد العروبة والإسلام، وجنِّبهم الشِّقاق والفتن ما ظهر منها وما بطن".