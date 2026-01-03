إعلان

حقيبة برلمانية وكارنيه العضوية.. ننشر تفاصيل استقبال "أمانة البرلمان" النواب الجدد

كتب : نشأت علي

09:00 ص 03/01/2026

المستشار أحمد مناع

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، استقبال النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية، بدءًا من غدًا الاحد، ولمدة 3 أيام.

ويستعرض مصراوي، أبرز التفاصيل حيث شهدت أروقة مجلس النواب استعدادات مكثفة لاستقبال النواب، بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة وفقًا لمصادر مطلعة بعدد من الإجراءات علي النحو التالي:

- يحصل كل نائب على حقيبة برلمانية بها كارنيه العضوية للفصل التشريعي الثالث.

- تضم الحقيبة مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب تضم اللائحة الداخلية للمجلس، قانون مجلس النواب، قانون مباشرة الحقوق السياسية – قانون الأحزاب السياسية – قانون مجلس الشيوخ).

- تضم الحقيبة جهاز تابلت محمل عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، ومحمل عليه أيضا النظام الداخلي (تشريعي ورقابي) الخاص بأعضاء مجلس النواب، والذي يمكن للنائب من خلال ممارسته دوره الرقابي وتقديم أدواته إلى المجلس عن بُعد.

وحددت الأمانة العامة استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات يوم الأحد أيام: (القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية).

يوم الاثنين

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية - كفر الشيخ - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج).

الثلاثاء

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر- الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية - البحيرة - مطروح).

