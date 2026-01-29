قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المقطع كان مقصودًا به أكثر من طرف، مستشهدًا بتجارب دول مثل السودان وسوريا ودول أخرى دفعت ثمن لجوء السلطة الحاكمة أو القيادة السياسية فيها إلى الاستعانة بميليشيات غير نظامية وغير منضوية تحت مؤسسات الدولة الرسمية.

وأوضح "الجلاد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، أن بعض الأنظمة لجأت إلى استخدام ميليشيات مسلحة لتحقيق أهداف تخص من يجلس على كرسي الحكم، وهو ما حدث في السودان على سبيل المثال، إذ جرى الاعتماد على ميليشيات مثل "الدعم السريع"، الأمر الذي أدى إلى نتائج شديدة الخطورة.

وأشار إلى أن أخطر ما في هذا المسار هو تخلي الدولة عن جزء من شرعيتها الأساسية، التي تستند إلى مؤسساتها الوطنية المملوكة للشعب، وتسليم هذا الدور لميليشيات تقترب في طبيعتها من التنظيمات الإرهابية، موضحًا أن هذه الميليشيات تنمو وتتضخم حتى تنقلب على من أنشأها، في مشهد يشبه "تربية أسد في الحضن".

وأكد "الجلاد"، أنه لا يوجد ما يُسمى بإنهاء دور الميليشيات بعد إنشائها، لافتًا إلى أن تضخمها يقود حتمًا إلى مطالب وصدامات، وهو ما انتهت إليه الدول التي سلكت هذا الطريق، معتبرًا أن الميليشيات هي بداية تدمير الدولة، لأن الدولة إما أن تكون قائمة على الشرعية أو تتحول إلى عصابات.

وشدد على أن الرئيس السيسي أوضح بشكل قاطع أن مصر دولة كبيرة بتاريخها وحاضرها ومستقبلها، ولا يمكن أن تستخدم ميليشيات، في ظل امتلاكها قوات مسلحة تُعد من الأقوى في المنطقة، وشرطة وطنية قادرة على مواجهة الإرهاب وأي تهديد يستهدف البلاد.

وأضاف مجدي الجلاد، أن الرئيس أكد أن مصر قادرة على محاربة الإرهاب بقواتها المسلحة وشرطتها وشعبها، دون الحاجة إلى كيانات موازية، مشيرًا إلى أن حرب مصر ضد الإرهاب في سيناء، التي استمرت سنوات، كانت نموذجًا واضحًا لهذا النهج.

وأوضح أن هذه الحرب اعتمدت على 3 عناصر أساسية، أولها الالتفاف والاصطفاف الشعبي حول الهدف الوطني، مؤكدًا أن أي جيش في العالم، مهما بلغت قوته، يحتاج إلى دعم شعبي حقيقي، وثانيها وجود قوات مسلحة وشرطة شرعيتين تنتميان إلى الشعب، باعتبارهما أبناء هذا الوطن، وقدمتا تضحيات جسيمة من الشهداء.

ولفت "الجلاد"، إلى أن العنصر الثالث يتمثل في خوض مواجهة شرعية بين دولة تلتزم بالقانون وقوى غير شرعية، موضحًا أن استخدام الميليشيات يفقد الدولة هذا التفوق الأخلاقي والقانوني، ويضعها في موضع مساواة مع التنظيمات الإرهابية.

وبين أن مصر تصنف دوليًا كدولة عاقلة وحكيمة، وهو توصيف راسخ في السياسة الخارجية المصرية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحترم القانون الدولي ولم تعتدِ يومًا على أراضي الآخرين، رغم قدرتها العسكرية، بل تلتزم دائمًا بالشرعية الدولية.

واختتم الإعلامي مجدي الجلاد، حديثه بالتأكيد على أن السياسة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على الحكمة والعقل، وترتكز على كون مصر دولة مؤسسات راسخة، لا ميليشيات، باعتبارها واحدة من أقدم دول العالم وأكثرها التزامًا بمفهوم الدولة الوطنية.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة