بعد إهدائه لشهداء فلسطين.. درة يوقع ديوان "طيف القدس" اليوم بمعرض الكتاب

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:54 م 29/01/2026

الدكتور أحمد درة يوقع ديوان ''طيف القدس'' اليوم بم

يوقع الدكتور أحمد درة أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، مدير مستشفيات جامعة الأزهر الأسبق، اليوم، ديوان "طيف القدس" بصالة 1 جناح B63 دار الراية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأدب والثقافة.

ويعرض الدكتور أحمد درة مجموعته الشعرية الكاملة بمعرض الكتاب على رأسها دواوين "مصر الجديدة" و"ينابيع العشق" و"دم الغزال" و"مناجاة هائمة" و"جرح باتساع الأرض" و"سيمفونية العشق" ومجموعة دواوينه الشعرية "منمنمات".

وقال الدكتور أحمد درة، إنه أهدى ديوانه طيف القدس للذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل القضية الفلسطينية.

