أثار ظهور المحامي أشرف نبيل في مقطع مصور أثناء توجهه على متن طائرة خاصة بسيجاره الخاص إلى محافظة أسوان موجة واسعة من التفاعل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال المحامي أشرف نبيل المحامي: "الكل بيهاجم بشكل بشع.. الموضوع أبسط من كده.. أنا طبعي كده من 23 سنة، مش إمبارح ولا أول إمبارح، ومش فاهم حكاية الناس إيه، وأنا راجل مش بشتغل في القضايا البسيطة وبشتغل في الكبيرة، وعندي قضية كبيرة رايحها.. إيه المشكلة يعني؟ أسافر أسوان بموتوسيكل يعني؟ عندي المقدرة على حجز طائرة خاصة، فين المشكلة؟".

وأضاف نبيل، في تصريحات لمصراوي: "الناس اللي شوفتوها وهما بينزلوا معايا دول معايا دائمًا بقالهم 5 أو 6 سنين، والناس كلها شايفاها بدل المرة عشرة.. مافيش حاجة اتغيرت في الحكاية، والعربية اللي نازلة دي خدمة الـVIP من المطار اللي بتوصل للطائرة، وفيه مشكلة عند الناس التانية أنا مش فاهمهم.. هما شايفين إن المحاماة مستحيل الوصول فيها، وإذا كان كده وجهة نظرهم بقولهم لا يا فندم اجتهد، وطبيعي يحصل في يوم من الأيام كده، وده مشهد عادي جدًا".

وعن الانتقادات قال: "الناس مستكترة عليك؟ لا لا، فيه نقطة هنا.. مستكترة عليك لما يبقى شخصيًا.. دي مش حاجتي، تفرق، لكن الحمد لله أنا راجل من أسرة أرستقراطية، والحمد لله حياتي كلها حياة كلاسيكية، وفكرة إن فيه ناس مش مستوعبة إن فيه ناس كده دي مش مشكلتي”.

وأضاف:"اللي الناس شايفاه النهاردة وبيحاولوا يترجموه دي ترجمة أنا مش فاهمها بصراحة، والبيئات مختلفة، ووالدي كان مدير سجن، واتفرجت على أوضة الإعدام بعد فيلم (إعدام ميت) وأنا عندي 9 سنين، وأنا راجل منذ نعومة أظافري في هذه الحكاية من زمان قوي، وأنا راجل من عيلة أرستقراطية، مش جاي من الغيطان مع احترامي مش قصدي، مش كنت ما اعرفش إيه وبقيت إيه.. فأنا عايش الحياة العادية، إنك راجل بتلبس كويس وتحافظ على وضعك وبرستيجك وكيانك".

وتابع: "من 26 سنة وحتى الآن لم أدخل محكمة الجنح في حياتي، وحتى في المكاتب التي كنت أعمل فيها، وكان يُسند لي جنايات منذ كنت تحت التمرين، وأنا رجل لا أكذب وأقسم على ذلك، ولم أدخل محكمة صغيرة في حياتي كلها، ولما قررت أفتح مكتب خاص بيا، ما أخدتش غير جنايات فقط، والجنايات الكبرى فقط، وباخد الجنايات والقضايا الكبيرة، وهذا الكلام منذ بداية استقلالي".

وعن "السيجار" قال: "السيجار ده الناس اعتقدت إن الفترة اللي عملت فيها مع المحامي فريد الديب خدت منه انطباع السيجار، واستأذنت والدي إني أدخن سيجار بعد التخرج بثلاث سنوات، وده سيجار كوبي سعره 7000 جنيه، وأنا ما بعملش حاجة في حياتي غير 3 حاجات: قضية معقدة، وتدريبات رماية، وسيجار والموسيقى، لا بتاع سهر ولا حفلات ولا مصايف، حياتي ما هي إلا الحاجات دي".

وأشار إلى طبيعة تأمينه الشخصي قائلًا: "الناس اللي معايا دول مش بودي جاردات، دول ناس اشتغلوا في الإدارة العامة للحراسات الخاصة، منهم على المعاش ومنهم خدم مع ناس تقال جدًا".

وتحدث عن سبب السفر بطائرة خاصة إلى أسوان:"أنا رايح قضية في منتهى الأهمية، وعصابات مخلصة على بعض، والنهارده لما تبقى محامي مطلع غريمهم اللي قاتل من عندهم وارد يحصل احتكاك، فلازم أسافر بطريقة تناسب قيمتي وتأمني، وما ينفعش أنا واللي معايا ننفصل عن بعض ومش هنلاقي حجز طيران بهذا التوقيت علشان الموسم، فحجزت طائرة خاصة.. إيه الأزمة؟".

وعن نشر الفيديو قال: "مش أنا اللي بدير الصفحة، فيه إدارة للصفحة، وليه م يتحطش؟ حضرتك لو رايح تحج هتصور وتنزل".

وقال المحامي أشرف نبيل ردًا على سؤال حول أبرز القضايا التي دافع فيها: "قضية يونس البنا كان متهم بقتل ضابط مرور وكان واخد إعدام وألغيناه، وكان عندك متهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من الكويت وكان واخد مؤبد وبرأناه، وقضية احتجاز وتهديد بالقتل واتجار بالبشر في ليبيا ما بين مجموعة مصريين وميليشيات في ليبيا واختطفوا مصريين بدعوى الهجرة غير الشرعية وهددوهم بالقتل واحتجزوهم علشان ياخدوا فدية وجبتلهم براءة في النقض، وقضية فرانسيسكو الإسبانية المتهم بجلب بذور نبات الحشيش لزراعتها في سيناء، والنيابة طلبت إعدامه وخد سنة وغرامة، وآخر حاجة المافيا الأوكرانية، متهمين بالتصنيع والتصدير للمخدر في مصر، وده نوع من القضايا التي نعمل بها".

وعن الانتقادات الخاصة بالأخطاء الإملائية فيما نشره على صفحته، قال: "أنا مش حريف قوي في التليفون، والتصحيح التلقائي بيغير كلام، وساعات بكتب وأنا سايق".