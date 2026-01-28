كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود الـ6 أيام المقبلة، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اعتبارًا من من الجمعة 30 يناير 2026 إلى الثلاثاء 03 فبراير 2026، تشهد شبورة مائية من 3 إلى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن حالة الجمعة المقبلة 30 يناير 2026 تشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) وسرعة الرياح من (40 إلى 50) كم/س وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر.

وبينت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، من يوم الجمعة 30 يناير إلى الثلاثاء 03 فبراير على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى اعتبارًا من الجمعة 30 يناير وحتى الثلاثاء 3 فبراير 2026، كما يلي:

الجمعة 30 يناير

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 عظمى / 15 صغرى.

السواحل الشمالية: 21 عظمى / 13 صغرى.

شمال الصعيد: 25 عظمى / 11 صغرى.

جنوب الصعيد: 26 عظمى / 12 صغرى.

السبت 31 يناير

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 25 عظمى / 16 صغرى.

السواحل الشمالية: 24 عظمى / 13 صغرى.

شمال الصعيد: 26 عظمى / 12 صغرى.

جنوب الصعيد: 28 عظمى / 13 صغرى.

الأحد 01 فبراير

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 25 عظمى / 15 صغرى.

السواحل الشمالية: 24 عظمى / 14 صغرى.

شمال الصعيد: 27 عظمى / 13 صغرى.

جنوب الصعيد: 29 عظمى / 14 صغرى.

الاثنين 02 فبراير

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 23 عظمى / 12 صغرى.

السواحل الشمالية: 20 عظمى / 12 صغرى.

شمال الصعيد: 23 عظمى / 09 صغرى.

جنوب الصعيد: 29 عظمى / 11 صغرى.

الثلاثاء 03 فبراير

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 23 عظمى / 12 صغرى.

السواحل الشمالية: 20 عظمى / 12 صغرى.

شمال الصعيد: 23 عظمى / 09 صغرى.

جنوب الصعيد: 27 عظمى / 11 صغرى.

