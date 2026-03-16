قال اللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، إن الجزء المتبقي من أعمال تطوير الطريق الدائري الإقليمي يمتد من الباجور وحتى الضبعة.

وأضاف "عبدالحميد"، في تصريح خاص إلى مصراوي"، أن هذه المسافة تمتد بطول نحو 50 كم، على أن يتم فتح هذا الجزء على عدة مراحل، وفق حجم الانتهاء من أعمال التطوير بشكل كامل.

وأكد نائب وزير النقل للنقل البري، أنه لا يتم اتخاذ قرار فتح أي جزء من الطريق إلا بعد انتهاء أعمال التطوير بشكل كامل، بالإضافة إلى مراجعة الأعمال وتفقدها قبل فتح الطريق أمام حركة السيارات.

وكانت وزارة النقل، قررت فتح الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من الزراعي وحتى الباجور بطول يصل إلى 17 كم، قبل أيام من شهر رمضان المبارك.

