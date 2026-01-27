إعلان

"الجلاد" لتوفيق عكاشة: هل تسقط أنظمة عربية قبل 2030؟.. والأخير: بنسبة 100% (فيديو)

كتب : أحمد العش

11:21 م 27/01/2026

الإعلامي توفيق عكاشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سأل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، الإعلامي توفيق عكاشة، خلال استضافته في بودكاست "أسئلة حرجة": هل تسقط أنظمة عربية قبل 2030؟

وأجاب توفيق عكاشة، قائلًا: إن هناك احتمال لسقوط أنظمة عربية في منطقة الشرق الأوسط خلال هذه الفترة بنسبة 100%"، مشيرًا إلى أن أمريكا تتعامل مع المنطقة على أنها ملكها وتحتاج إلى من جديد إلى إعادة ترتيب.

وأضاف: "على الرغم من أن البعض يرد على هذا الكلام بالقول إن الأنظمة العربية كلها مع الولايات المتحدة ولا توجد مشكلة، لكن هذه الحرب تحتاج إلى الشعوب، فالمواجهة ليست بين دول فقط، بل بين شعوب تبلغ أعدادها مليارًا ونصف"، مشيرًا إلى أن تعداد أوروبا وأمريكا لا يصل إلى نصف تعداد الصين.

وتطرق الإعلامي، إلى أهمية القوة البشرية في المنطقة، موضحًا أن نيجيريا تمثل مثالًا قويًا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 250 مليون نسمة، وأنها تعيش صراعًا طائفيًا وعقائديًا معًا، ما يجعلها قوة بشرية ضخمة يمكن أن تدخل في الصراع، مشيرًا إلى أن أمريكا تعمل على توسعة هذا الصراع بشكل كبير من أجل استغلال الشعوب لتنفيذ مصالحها.

وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أن دول المنطقة بسبب موقعها ستواجه ضغوطًا في هذا الصراع العالمي، وأن العالم سيضع مطالب واضحة تحدد موقف كل دولة، وأنه سيكون أمام كل دولة خيار واضح: إما مع الولايات المتحدة أو ضدها، مؤكدًا أن هذه المواقف ستكون صريحة وواضحة وستكون عرضة للنصر أو الهزيمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة اسقاط أنظمة عربية مجدي الجلاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
شئون عربية و دولية

وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية
أخبار مصر

"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية
كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية
أخبار المحافظات

كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية
توفيق عكاشة عن الحروب والصراعات: "الموضوع شبه شبكة الشناوي" (فيديو)
أخبار مصر

توفيق عكاشة عن الحروب والصراعات: "الموضوع شبه شبكة الشناوي" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون