إمام بالأوقاف: فرحة العيد لا تكتمل إلا بصلة الرحم

كتب : حسن مرسي

01:01 ص 20/03/2026

الشيخ عمر عبدالعزيز

أكد الشيخ عمر عبدالعزيز، أحد أئمة وزارة الأوقاف، أن فرحة العيد لا تكتمل إلا بصلة الرحم والتزاور، مشددًا على أن هذه العبادة واجبة على كل مسلم، وهي من أعظم القربات التي أمر الله بها في كتابه العزيز.

وقال "عبدالعزيز"، خلال استضافته في برنامج "صحح مفاهيمك" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن صلة الرحم ليست مجرد عادة اجتماعية، بل هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله.

وأوضح الإمام بوزارة الأوقاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه"، مشيرًا إلى أن بسط الرزق وطول العمر من أعظم النعم التي يسعى إليها الإنسان، وأن صلة الرحم سبب مباشر لتحقيقها.

وأكد أن الصلة الحقيقية ليست في زيارة من يزورنا فقط، بل في المبادرة إلى زيارة من يقطعنا، وهو ما يفتح باب المودة ويزيل الخصام.

وأضاف الشيخ عمر عبدالعزيز، أن تعليم الأبناء معنى صلة الرحم واجب عملي على الآباء، حيث ينبغي أن يصحبهم الآباء في يوم العيد إلى زيارة الأقارب بدءًا بالوالدين ثم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

وأوضح أن هذه الممارسات العملية تغرس في نفوس الأطفال حب الأهل وتقدير الروابط العائلية منذ الصغر.

وتابع الإمام بوزارة الأوقاف، أن صلة الرحم تجلب البركة في العمر والرزق، وتحقق السعادة الحقيقية في العيد.

وأشار إلى أن الأسر التي تحرص على التزاور في العيد تعيش أجواء من المحبة والتراحم تنعكس إيجابًا على جميع أفرادها، وتقوي الروابط بين الأجيال المختلفة.

واختتم الشيخ عمر عبدالعزيز، حديثه بالتأكيد على أن العيد فرصة عظيمة لتجديد الروابط الأسرية وتعزيز المحبة بين الأقارب، داعيًا إلى استغلال هذه الأيام المباركة في مد جسور التواصل وإزالة أي شحناء أو خلافات قد تكون تراكمت على مدار العام، مؤكدًا أن صلة الرحم من أعظم الأعمال التي تقرب العبد من ربه وتدخل السرور على قلبه وقلوب أحبابه.


