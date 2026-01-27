إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-1-2026.. أتربة ورياح وأمطار


كتب- محمد فتحي:

03:16 ص 27/01/2026

شبورة وامطار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-1-2026، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الثلاثاء يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة، متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- دمياط الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 16 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- العريش الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- طابا الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- الفيوم الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 24 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 26 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 24 درجة.

