قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الحادث الذي تداولته وسائل الإعلام بشأن صيد سمكة قرش نادرة معروفة شعبيًا باسم "القرش بهلول"، يُعد تصرفًا مسيئًا وله تبعات سياحية وبيئية واسعة.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه السمكة هي من أضخم الأسماك في العالم حيث يتجاوز طولها 12 مترًا، وتتميز بسلوك مسالم ولا تهاجم البشر، خلافًا للصورة النمطية لأسماك القرش.

وأوضح المحافظ أن الاسم "بهلول" دارج في المناطق الساحلية مثل البحر الأحمر، مؤكداً أن هذا النوع نادر جدًا ولا يوجد إلا في مناطق محدودة من العالم مثل البحر الأحمر والفلبين.

وأشار إلى أن هذه السمكة تجذب سياحة متخصصة كبيرة، حيث يسافر هواة الغوص من مختلف دول العالم خصيصًا لمشاهدتها، مما يجعل الاعتداء عليها ضارًا بالسمعة السياحية والاقتصادية للمحافظة.

وتابع اللواء عمرو حنفي أن الجهات البيئية تحركت على الفور للتحقيق في الواقعة التي وقعت في مركز البرلس، وتم القبض على الصيادين المتورطين.

وأكد أن الحادث أثار غضبًا واسعًا محليًا ودوليًا، نظراً للأهمية البيئية والسياحية لهذا الكائن النادر، الذي يُعتبر من الكنوز الطبيعية التي تحرص الدولة على حمايتها.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على أن "القرش بهلول" للأسف قد تم صيده وقتله، معربًا عن أسفه لهذا الفعل الذي وصفه بالمؤسف والمسيء.