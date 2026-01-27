إعلان

إبراهيم عيسى: عارضت أفكار الشعراوي في حياته.. أنا ضد المفهوم السلفي لا الدين

كتب- حسن مرسي:

01:10 ص 27/01/2026

إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى أنه كان ضد أفكار الشيخ الشعراوي، مشيرًا إلى أنه عبر عن موقفه بوضوح خلال حياة الشيخ نفسه، وأضاف أن معارضته تركز على المفهوم السلفي للدين وليس على الدين ذاته.

وقال عيسى خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على فضائية "الشمس 2"، إن الغالبية تتفق معه في السياسة لكنها تتقاطع معه في آرائه الحادة تجاه الشيخ الشعراوي، مؤكدًا أن من يدافع عن الشيخ لا يدافع عن أفكاره بالضرورة، بل عن ذكرياته الشخصية المرتبطة به كرمز عائلي واجتماعي.

تابع أن قائد الرأي ينبغي أن يكون صادمًا للشخصيات التي تمثل تابوهات أو أيقونات عند الشارع العادي، لافتًا إلى أن المفكر يقول رأيه بحرية وصراحة دون وضع حدود خوفًا من صدمة أحد أو تقديس شخصية ما.

وأشار إلى أنه كتب ضد أفكار الشيخ الشعراوي في حياته، ورد الشيخ عليه في مقالات صحفية، مما يعكس طبيعة النقاش الفكري.

وأوضح أن بعض الناس يفهمون نقده على أنه ضد الدين نفسه، مؤكدًا أنه ضد المفهوم السلفي الذي يجعل الناس يفتشون في القلوب ويحكمون على النوايا، مشددًا على أن الإسلام يأمر بأخذ الأمور بالظاهر، وأن الله وحده يحاسب على الباطن، فلا داعي للتفتيش في نوايا الآخرين.

