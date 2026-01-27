إبراهيم عيسى يكشف عن موقفه من تغيير حكومة مدبولي

قال الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى إن التغيير الوزاري إذا تم بنفس منطق وطريقة الاختيار التي اتبعتها الحكومات المصرية خلال الـ10 سنوات السابقة، فإنه يفقد أي معنى، وأن الاستمرار مع الحكومة الحالية يصبح أفضل.

وأضاف عيسى خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، عبر فضائية "الشمس 2"، أن التجارب السابقة في التغيير الوزاري لم تكن إيجابية، بل ربما أساءت أداء بعض الوزارات.

وأوضح عيسى أن التغيير الحقيقي الذي يرغب فيه يتحقق فقط عندما تصبح الحكومة "وزارة سياسية" كما ينص الدستور، تشارك في صناعة القرار ولا تكون مجرد "سكرتاريا" أو جهة تنفيذية فحسب.

وأشار إلى أن هذا النموذج من الحكومات "السكرتارية" يسود منذ عام 1952، حيث يختار الرئيس أو "المدير الكبير" السكرتير الذي يرتاح له، وليس الشريك القادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة.

وتابع إبراهيم عيسى شارحًا أن الاختيار في الفترات السياسية الأكثر سيولة في الماضي كان يتم على أساس سياسي في المقام الأول، وليس بالضرورة بناءً على التخصص أو الكفاءة التقنية للمُختار.

وأكد أن هذا النهج يحتاج إلى مراجعة جذرية إذا أردنا حكومات فاعلة، مشيرًا إلى أن المعيار يجب أن يكون "معيار شريك في الصناعة ويحمل مسؤولية"، وليس مجرد مدير مكتب أو سكرتير ينفذ المهام.

وأكد على أن التغيير الشكلي دون تغيير فلسفة الاختيار ودور الحكومة لن يحقق أي تقدم، داعيًا إلى نقلة نوعية تجعل من الوزارة هيئة قادرة على المشاركة في صنع القرار وتحمل تبعاته، بعيدًا عن النموذج السكرتاري السائد منذ عقود.