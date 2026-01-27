إعلان

كتب بـ2 جنيه.. والزوار يشترون بـ"الرزم" في معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

12:08 ص 27/01/2026

معرض الكتاب

شهد بلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا كثيفًا من الزوار على إصدارات الهيئة العامة للكتاب، في مشهد يعكس شغف الجمهور بالقراءة رغم ارتفاع الأسعار.

وجذبت الكتب التي تُباع بأسعار رمزية تبدأ من 2 جنيه، مرورًا بـ3.5 جنيه، وحتى 10 جنيهات، أعدادًا كبيرة من الزوار، الذين حرصوا على الشراء بكميات كبيرة، ما جعل البعض يصف المشهد بأن "الناس بتشتري بالرزم".

ويؤكد هذا الإقبال نجاح سياسة الأسعار المخفضة في إتاحة المعرفة لمختلف فئات المجتمع، وتحفيز الجمهور، خاصة الشباب وطلاب العلم، على اقتناء الكتب والاستفادة من تنوع الإصدارات المقدمة داخل جناح الهيئة.

معرض الكتاب أسعار الكتب

