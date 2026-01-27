قال الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى إن شقة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق في مدينة ناصر كانت تُشكل ملتقى لنجوم الإعلام والصحافة في مصر.

وأضاف عيسى خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، عبر فضائية "الشمس 2"، أن هذه الشقة كانت تحمل أسرارًا لو كُشف عنها لاحتاجت إلى رواية كاملة، مشيرًا إلى أن كل من ظهر نجمًا في الإعلام أو الصحافة مر بتلك الشقة.

وتابع عيسى قائلاً: "لو كان صاحب الشقة طرد ياسر، كان هيبقى في مشكلة كبيرة في الإعلام العربي كله"، مؤكدًا أن ياسر رزق بجمله ورُوّحه الجميلة كان له فضل في ظهور العديد من الوجوه الإعلامية البارزة.

وأشار إلى أن الذكرى الرابعة لرحيل الراحل تدعو إلى استحضار صورة الصحفي النبيل الذي صمد في مهنة المتاعب حتى النفس الأخير، وواجه مرضه ببطولة نادرة.

واستذكر إبراهيم عيسى أيام الدراسة الجامعية مع ياسر رزق، كاشفًا أنهما شاركا في انتخابات اتحاد الطلبة ضمن "القائمة الموحدة للطلاب الأحرار" في كلية الإعلام وجامعة القاهرة.

وأوضح أن ياسر رزق كان الشخص الوحيد الذي نجح من القائمة كلها بسبب شعبية وشخصيته المحبوبة بين جميع زملائه، قائلاً: "كان صديق الجميع.. وكلهم انتخبوه".

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن والد ياسر، المؤرخ الكبير فتحي رزق، هو مؤلف الكتاب المرجعي المهم "قناة السويس: الموقع والتاريخ".

وأكد أن هذا الكتاب يشكل مصدرًا مفصلاً وعميقًا لتاريخ القناة، بلغت أهميته أن اعتمد عليه عيسى بشكل أساسي عند إعداد 37 حلقة تلفزيونية عن قناة السويس.