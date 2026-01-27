إعلان

إبراهيم عيسى عن الراحل ياسر رزق: شقته الصغيرة شهدت ولادة نجوم الإعلام المصري والعربي

كتب- حسن مرسي:

12:03 ص 27/01/2026

إبراهيم عيسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى إن شقة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق في مدينة ناصر كانت تُشكل ملتقى لنجوم الإعلام والصحافة في مصر.

وأضاف عيسى خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، عبر فضائية "الشمس 2"، أن هذه الشقة كانت تحمل أسرارًا لو كُشف عنها لاحتاجت إلى رواية كاملة، مشيرًا إلى أن كل من ظهر نجمًا في الإعلام أو الصحافة مر بتلك الشقة.

وتابع عيسى قائلاً: "لو كان صاحب الشقة طرد ياسر، كان هيبقى في مشكلة كبيرة في الإعلام العربي كله"، مؤكدًا أن ياسر رزق بجمله ورُوّحه الجميلة كان له فضل في ظهور العديد من الوجوه الإعلامية البارزة.

وأشار إلى أن الذكرى الرابعة لرحيل الراحل تدعو إلى استحضار صورة الصحفي النبيل الذي صمد في مهنة المتاعب حتى النفس الأخير، وواجه مرضه ببطولة نادرة.

واستذكر إبراهيم عيسى أيام الدراسة الجامعية مع ياسر رزق، كاشفًا أنهما شاركا في انتخابات اتحاد الطلبة ضمن "القائمة الموحدة للطلاب الأحرار" في كلية الإعلام وجامعة القاهرة.

وأوضح أن ياسر رزق كان الشخص الوحيد الذي نجح من القائمة كلها بسبب شعبية وشخصيته المحبوبة بين جميع زملائه، قائلاً: "كان صديق الجميع.. وكلهم انتخبوه".

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن والد ياسر، المؤرخ الكبير فتحي رزق، هو مؤلف الكتاب المرجعي المهم "قناة السويس: الموقع والتاريخ".

وأكد أن هذا الكتاب يشكل مصدرًا مفصلاً وعميقًا لتاريخ القناة، بلغت أهميته أن اعتمد عليه عيسى بشكل أساسي عند إعداد 37 حلقة تلفزيونية عن قناة السويس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم عيسى ياسر رزق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
رياضة محلية

كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
أخبار مصر

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
"قفزة الموت".. ماذا حدث لطالبة الثانوي في "ميكروباص الرعب" بالإسكندرية؟
أخبار المحافظات

"قفزة الموت".. ماذا حدث لطالبة الثانوي في "ميكروباص الرعب" بالإسكندرية؟

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
زووم

10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026