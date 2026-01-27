الرقابة لم تفرض تغيير النهاية.. إبراهيم عيسى يكشف سر اسم "الملحد"

قال الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، مؤلف سيناريو فيلم "الملحد"، إن الاسم الحالي للفيلم كان اختيارًا للمنتج بعد أن كان الاسم المؤقت في البداية هو "يحيى"، موضحًا أن الاسم الجديد أكثر جذبًا وقوة وإن بدا صادمًا للبعض.

وأضاف عيسى خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، عبر فضائية "الشمس 2"، أن الفيلم تم تصويره بالكامل قبل تغيير السم، وعُرض على الجمهور دون مشاكل تُذكر.

وأكد عيسى أن نهاية الفيلم لم تتغير في صلبها، مشيرًا إلى أن السيناريو الأصلي الذي كتبه خضع لتعديلات مهنية بعد مناقشات مع المخرج محمد العدل.

وأوضح أن المخرج اشترط أن يعود بطل الفيلم إلى الإسلام في النهاية، مؤكدًا أن هذا التغيير كان ضروريًا لإكمال الرؤية الفنية المتوازنة للعمل.

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن السيناريو تضمّن إضاءات داخل شخصية البطل تُظهر كيف يمكن أن يؤدي القهر والإكراه الديني إلى الإلحاد، مع ترسيخ هذا الصراع في أحداث الفيلم قبل أن يختار البطل العودة إلى الإيمان في الخاتمة.

وتابع أن دور الرقابة الفنية اقتصر على المتابعة دون فرض أي تعديلات، مؤكدًا أن التغييرات جاءت نتيجة حوار إبداعي بين المؤلف والمخرج لضمان تكامل الرؤية الدرامية والفنية للعمل.