كتب- محمد أبو بكر:

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في فعاليات الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي انعقد يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026.

وشارك "سويلم"، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بتشريف الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بقطاع المياه من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الري، خلال كلمته، على تعزيز التعاون الدولي وعرض التجارب المصرية الناجحة في إدارة المياه بكفاءة، مشددًا على أهمية الربط بين المياه والمناخ عالميًا، وضرورة تعزيز التعاون بين الدول للتعامل مع آثار تغير المناخ على قطاع المياه.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور سويلم في عدد من الجلسات الهامة خلال فعاليات الاجتماع، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الأممية، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في إدارة المياه ومواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأوضح الوزير، أن وزارة الموارد المائية والري تسعى من خلال هذه المشاركات إلى تعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي في مجال إدارة الموارد المائية، ونقل خبراتها وتجاربها الناجحة إلى المجتمع الدولي، بما يسهم في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالمياه والمناخ.

