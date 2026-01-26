إعلان

وزير الإسكان يبحث مع وزير البلدية القطري تعزيز الشراكة في مشروعات التنمية

كتب : محمد عبدالناصر

03:27 م 26/01/2026

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية في دولة قطر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، تم بحث مشروعات الشراكة الحالية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، واستعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، إلى جانب مناقشة آليات التوسع في الشراكات المستقبلية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم وتعميق الشراكة مع دولة قطر، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير المدن، وتنفيذ المشروعات الكبرى، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب وزير البلدية القطري عن تقديره للتجربة العمرانية المصرية، مؤكدًا اهتمام دولة قطر بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في القطاع العقاري والعمراني، والبناء على الشراكات القائمة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

