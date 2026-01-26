كتب- محمد سامي:

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من المسئولين الاماراتيين.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تطمح إلى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الشأن.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات الاحتفالية، التي بدأت بكلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي عبرت خلالها عن أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" ـ التي تم إطلاقها عام 2018 ـ تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشجع التنافس الإيجابي الفعال والبناء بين المؤسسات الحكومية والأفراد بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز تنافسية الدولة المصرية.

وألقت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الامارات العربية المتحدة كلمة خلال فعاليات الحفل، أعربت خلالها عن سعادتها اليوم لتواجدها في محطة جديدة للشراكة الإيجابية بين دولة الامارات العربية المتحدة ومصر، لافتة إلى أن هذه الشراكة تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وقالت الوزيرة الاماراتية: اليوم نلتقي في أرض الحضارة وموطن الريادة، مصر؛ لنحتفي معا بالتميز الحكومي، وهو تميز لا يقاس بعدد الجوائز بل بالأثر، تميز يؤمن بأولوية صناعة الإنسان والاستثمار في مستقبله.

وعبرت عهود الرومي، عن تقديرها العميق لتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لهذا الحفل، وتكريمه للفائزين في الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدة أن هذا الحضور يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة المصرية لمسيرة التميز والتحديث الحكومي، كما تقدمت بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفريق عملها المتميز، على دعمها المستمر لمختلف محاور الشراكة في استراتيجية التحديث الحكومي بين البلدين.

وكرم رئيس مجلس الوزراء، خلال الفعاليات، عددًا من الفائزين بجوائز التميز الحكومي من مختلف الجهات الحكومية وعدد كبير من فئات الجائزة.



وعقب توزيع الجوائز، توجّه رئيس الوزراء بخالص التهنئة للفائزين لحصولهم على جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدًا أن التميّز ليس مجرد جائزة تُمنح بشكل دوريّ، ولكنها ثقافة عمل يجب أن تظل صفة أصيلة في الممارسات اليومية بجميع المؤسسات.



يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تستهدف عددا من الجهات المستفيدة هي الوزارات، والمحافظات، والجامعات الحكومية وعدد من الهيئات، وتضم الجائزة 19 فئة تنقسم إلى جوائز للتميز المؤسسي لتضم: جائزة المؤسسة المتميزة (فئة الكليات الحكومية)، والوحدات المحلية فئة (مركز ومدينة - حي - قرية)، وجائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لتشمل فئات (مكاتب البريد، التموين، الشهر العقاري والتوثيق، التأهيل الاجتماعي، الصحة، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ومراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب)، علاوة على جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وجوائز أخرى للتميز الفردي وتضم جوائز القيادات المتميزة لتضم فئة ( القيادة العليا- مدير عام – مدير إدارة)، وجائزة أفضل فريق عمل، وجائزة أفضل موظف حكومي.

وتم استحداث فئة مراكز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي يتم تنفيذها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تطبيق جوائز التميز الداخلي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع الحكومي، إلى جانب استحداث فئة "مراكز خدمة العملاء لشركات مياه الشرب والصرف الصحي" ضمن فئات جائزة التميز في تقديم الخدمات الحكومية، علاوة على استحداث منهجية علمية لتأهيل وتطوير مقيمي جائزة مصر للتميز الحكومي والبالغ عددهم 300 مقيم باستخدام الأدوات التقييمية المعتمدة دوليا في تقييم فرق التقييم وذلك من خلال الاستعانة ببيت خبرة في نفس ذات المجال.

وتضم الدورة الرابعة من الجائزة استحداث فئة "المديريات الصحية" والبالغ عددها 27 مديرية على مستوى الجمهورية لإدراجها ضمن فئات جائزة التميز في تقديم الخدمات الحكومية لدعم وتشجيع العاملين بالمنشأت التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية لتكون نموذجا وقدوة يحتذى بها للمنافسة بين الجهات المختلفة.