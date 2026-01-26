نفى مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صحةَ ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن صدور قرار بمد سن المتقدمين للتعيينات الجديدة بقطاع الكهرباء ليصل إلى 35 عامًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن شروط التقدم لأي تعيينات جديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر أو الشركات التابعة لها ما زالت كما هي دون أي تعديل يتعلق بسن المتقدمين، مشددًا على أن الوزارة لم تناقش من الأساس مقترح مد السن، سواء في الوقت الحالي أو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات غير الرسمية، يمثل اجتهادات أو شائعات لا تستند إلى معلومات دقيقة، لافتًا إلى أن إعلانات التوظيف في قطاع الكهرباء تخضع لضوابط واضحة ومعايير محددة يتم الإعلان عنها بشفافية عبر القنوات الرسمية فقط.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تحرص على تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وأن أي تغيير في شروط التعيين -حال حدوثه- يتم الإعلان عنه بشكل رسمي ومباشر، وليس عبر تسريبات أو منشورات مجهولة المصدر.

ودعا المصدر الشباب الراغبين في التقدم للعمل بقطاع الكهرباء إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء أو الشركة القابضة لكهرباء مصر، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان تفاصيل التعيينات وشروطها.

وأكد المصدر أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة تداول الأخبار غير الصحيحة التي تثير البلبلة بين المواطنين والشباب الباحثين عن فرص عمل، مشددًا على أن المعلومة الرسمية هي الفيصل في هذا الملف.