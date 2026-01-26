إعلان

مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة مد سن المتقدمين لـ35 عامًا في التعيينات الجديدة

كتب : محمد صلاح

01:37 م 26/01/2026

وزارة الكهرباء والطاقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صحةَ ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن صدور قرار بمد سن المتقدمين للتعيينات الجديدة بقطاع الكهرباء ليصل إلى 35 عامًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن شروط التقدم لأي تعيينات جديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر أو الشركات التابعة لها ما زالت كما هي دون أي تعديل يتعلق بسن المتقدمين، مشددًا على أن الوزارة لم تناقش من الأساس مقترح مد السن، سواء في الوقت الحالي أو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات غير الرسمية، يمثل اجتهادات أو شائعات لا تستند إلى معلومات دقيقة، لافتًا إلى أن إعلانات التوظيف في قطاع الكهرباء تخضع لضوابط واضحة ومعايير محددة يتم الإعلان عنها بشفافية عبر القنوات الرسمية فقط.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تحرص على تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وأن أي تغيير في شروط التعيين -حال حدوثه- يتم الإعلان عنه بشكل رسمي ومباشر، وليس عبر تسريبات أو منشورات مجهولة المصدر.

ودعا المصدر الشباب الراغبين في التقدم للعمل بقطاع الكهرباء إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء أو الشركة القابضة لكهرباء مصر، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان تفاصيل التعيينات وشروطها.

وأكد المصدر أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة تداول الأخبار غير الصحيحة التي تثير البلبلة بين المواطنين والشباب الباحثين عن فرص عمل، مشددًا على أن المعلومة الرسمية هي الفيصل في هذا الملف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الكهرباء تعيينات الكهرباء القابضة لكهرباء مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
زووم

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
هل يجوز استخدام حيوانات منوية من متبرع للتلقيح الصناعي؟.. الشيخ أحمد خليل
أخبار

هل يجوز استخدام حيوانات منوية من متبرع للتلقيح الصناعي؟.. الشيخ أحمد خليل
الأهلي موافق.. مصدر يكشف تفاصيل تدخل تيروب لتعطيل رحيل جراديشار
رياضة محلية

الأهلي موافق.. مصدر يكشف تفاصيل تدخل تيروب لتعطيل رحيل جراديشار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره