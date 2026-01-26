إعلان

الأوقاف تطلق أول برنامج رقمي لنشر الفكر المستنير

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:21 م 26/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إطلاق أول برنامج رقمي في تاريخ الوزارة لنشر الفكر المستنير.

وأكد وزير الأوقاف في بيان له، اليوم، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لدعم التحول الرقمي وتطوير أدوات الخطاب الديني وتقديم محتوى ديني وفكري عصري يواكب التطورات التكنولوجية ويلبي احتياجات الشباب والأجيال الجديدة.

وأوضح أن البرنامج الرقمي الجديد يهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز القيم الأخلاقية، ومواجهة الفكر المتطرف بأسلوب حديث يعتمد على التقنيات الرقمية والإنتاج الإعلامي المتطور.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة للوزارة في مجال الإنتاج الرقمي، ضمن خطة شاملة لتطوير المنصات الإلكترونية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور داخل مصر وخارجها.


