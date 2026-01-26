التنمية المحلية: إنهاء الرفع المساحي لتقنين وضع اليد خلال 72 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، التوقيع على العقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة و10 مراكز شبكات المرافق بمحافظات "القليوبية - المنوفية - الشرقية - بورسعيد - الفيوم - بني سويف المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر" ، بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة.

التوقيع في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

جاء ذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وبحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات وفقًا للعقود التي تم توقيعها بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي 72 ساعة من خلال تحديد موعد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بسرعة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين وقيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت بأعمالها تمهيدًا لتحرير العقود النهائية بالتقنين.

كما شددت الدكتورة منال عوض، على سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات بإنهاء جميع الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة تمهيدًا لتوقيع العقود معها والقيام بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم.

وفي ذات السياق، تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية من أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات بحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف الحيوي وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

