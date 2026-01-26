شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

طقس الاثنين.. الأرصاد تُعلن عن نشاط قوي للرياح ورمال وأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض أغلب أنحاء الجمهورية، غدًا الاثنين 26 يناير 2026، لنشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 45 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.

منصة مصر العقارية.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر وروضة العبور غدا

تبدأ منصة مصر العقارية غدا الاثنين 26 يناير في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق روضة العبور والإسكان الحر وسكن مصر وجنة.

وأكدت المنصة إن الحجز سيكون بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى نهاية يوم الثلاثاء 27 يناير الساعة 11.59 مساء.

إبراهيم محلب يطرح رؤية هندسية مبتكرة لإعادة إعمار غزة وتوسيع مساحتها

أكد الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، امتلاكه رؤية هندسية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تقوم على إعادة تدوير مخلفات الدمار داخل القطاع والاستفادة منها في مشروعات البنية التحتية.، معتمدًا في ذلك على دراسات علمية دقيقة.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، خلال كلمته، اليوم الأحد، في ندوة بعنوان: "غزة ما بعد الحرب"، عُقدت على هامش معرض الكتاب، أن إعادة تدوير المخلفات باستخدام الكسارات يمكن أن توفر مواد تستخدم في إنشاء الكباري وتصميم خرسانات خاصة، مشددًا على ضرورة وضع نماذج هندسية تتناسب مع طبيعة قطاع غزة واحتياجاته.

زاهي حواس يرد على تساؤلات "مصراوي" حول حملات الأفروسنتريك ضد الحضارة المصرية

وجه موقع مصراوي خلال ندوة الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تساؤلات حول أهداف حملات الأفروسنتريك من محاولات تشويه الحضارة المصرية، وما إذا كانت هذه الحملات تتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وكيف تتعامل الدولة معها؟ وماذا يمكن أن يفعل الشباب للوقاية من الأفكار المضللة؟

مسرحيات وكورال وورش فنية.. تجربة ممتعة للصغار في معرض الكتاب غدا

يقدم معرض الكتاب، يوم غدٍ الاثنين 26 يناير 2026، برنامجًا فنيًا وثقافيًا متكاملًا للأطفال، يجمع بين العروض الفنية، والأنشطة الأدبية، والورش التفاعلية والفنية، وذلك عبر عدد من المسارح والأركان المتخصصة داخل المعرض، في إطار حرصه على تنمية وعي الطفل وإطلاق طاقاته الإبداعية.

تنطلق الفعاليات الفنية على المسرح الكبير بمشاركة فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، يليها عرض كورال أطفال روض الفرج التابع للهيئة نفسها.

كائن بحري نادر ومهدد بالانقراض.. البيئة: القبض على صيادي واقعة صيد القرش الحوتي

قالت وزارة البيئة في بيان إنه في إطار رصد الوزارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من فيديو يتناول صيد قرش الحوت النادر والتعامل معه بطربقة وحشية، وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالتحقق الفوري من الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

