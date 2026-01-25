إعلان

لميس الحديدي: قرارات منع السيدات من الإقامة بالفنادق تمييز غير دستوري

كتب : داليا الظنيني

11:21 م 25/01/2026

لميس الحديدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الإعلامية لميس الحديدي ، إن ملف الأزمة المتجددة المتعلقة بمنع النساء دون سن الأربعين من الإقامة بمفردهن في بعض المنشآت الفندقية، واصفة هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ للدستور والقانون والقيم الأخلاقية، ومطالبة بضرورة تدخل حاسم من جهة الإدارة.

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها الصورة"، المذاع على قناة النهار، أن وزارة السياحة مطالبة بفرض عقوبات رادعة على الفنادق التي تمارس هذا النوع من التمييز، مشيرة إلى أن غياب العقاب هو ما يسمح باستمرار هذه التجاوزات الفردية التي تسيء للمواطنات.

وذكرت أن المادة 62 من الدستور المصري تكفل بوضوح حرية التنقل والإقامة لجميع المواطنين دون تمييز، مؤكدة أن النص الدستوري لم يضع شروطاً تتعلق بالسن أو الحالة الاجتماعية للمرأة، وبالتالي فإن اشتراط وجود "محرم" أو تجاوز سن معينة هو إجراء غير قانوني.

أوضحت الإعلامية، أن هذا السلوك ينتشر غالباً في الفنادق ذات التقييم المنخفض (3 نجوم وما دون)، حيث يتم التعامل مع المرأة تحت سن الأربعين بنظرة "شك" في سلوكها، بينما تُهمل حقوق من تجاوزن هذا السن.

وتابعت قائلةً: "وكأن المرأة تحت الأربعين مشكوك في أمرها، ومن تتخطى هذا السن أصبحت خارج الحسابات.. هل المطلوب منا كنساء فوق الخمسين أن نذهب للانتحار مثلاً؟".

وذكرت الحديدي أن المرأة غير ملزمة بتقديم مسوغات أو تبريرات لإقامتها في الفندق، قائلة: "أنا حرة في تصرفاتي طالما لم أخالف القانون، لست مضطرة لشرح ظروفي الشخصية سواء كنت هاربة من ضغوط أو أريد الاستجمام بمفردي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لميس الحديدي المنشآت الفندقية وزارة السياحة الدستور المصري منع السيدات من الإقامة بالفنادق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

حاملة طائرات أمريكية ترسو قرب إيران.. ومسؤولون إسرائيليون: الأسبوع المقبل
شئون عربية و دولية

حاملة طائرات أمريكية ترسو قرب إيران.. ومسؤولون إسرائيليون: الأسبوع المقبل
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي