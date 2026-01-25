لميس الحديدي: قرارات منع السيدات من الإقامة بالفنادق تمييز غير دستوري

قالت الإعلامية لميس الحديدي ، إن ملف الأزمة المتجددة المتعلقة بمنع النساء دون سن الأربعين من الإقامة بمفردهن في بعض المنشآت الفندقية، واصفة هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ للدستور والقانون والقيم الأخلاقية، ومطالبة بضرورة تدخل حاسم من جهة الإدارة.

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها الصورة"، المذاع على قناة النهار، أن وزارة السياحة مطالبة بفرض عقوبات رادعة على الفنادق التي تمارس هذا النوع من التمييز، مشيرة إلى أن غياب العقاب هو ما يسمح باستمرار هذه التجاوزات الفردية التي تسيء للمواطنات.

وذكرت أن المادة 62 من الدستور المصري تكفل بوضوح حرية التنقل والإقامة لجميع المواطنين دون تمييز، مؤكدة أن النص الدستوري لم يضع شروطاً تتعلق بالسن أو الحالة الاجتماعية للمرأة، وبالتالي فإن اشتراط وجود "محرم" أو تجاوز سن معينة هو إجراء غير قانوني.

أوضحت الإعلامية، أن هذا السلوك ينتشر غالباً في الفنادق ذات التقييم المنخفض (3 نجوم وما دون)، حيث يتم التعامل مع المرأة تحت سن الأربعين بنظرة "شك" في سلوكها، بينما تُهمل حقوق من تجاوزن هذا السن.

وتابعت قائلةً: "وكأن المرأة تحت الأربعين مشكوك في أمرها، ومن تتخطى هذا السن أصبحت خارج الحسابات.. هل المطلوب منا كنساء فوق الخمسين أن نذهب للانتحار مثلاً؟".

وذكرت الحديدي أن المرأة غير ملزمة بتقديم مسوغات أو تبريرات لإقامتها في الفندق، قائلة: "أنا حرة في تصرفاتي طالما لم أخالف القانون، لست مضطرة لشرح ظروفي الشخصية سواء كنت هاربة من ضغوط أو أريد الاستجمام بمفردي".