الصحة العالمية: وجهنا دولاً أفريقية لزيارة مصر لنقل تجربة التأمين الصحي الشامل

كتب : داليا الظنيني

11:01 م 25/01/2026

الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المنظمة وجهت دعوة لعدد من الدول الأفريقية لزيارة مصر بهدف دراسة نظام التأمين الصحي الشامل والاطلاع ميدانياً على النجاحات التي حققتها الدولة في هذا الملف، ملينا إن النموذج المصري كسر القاعدة السائدة، حيث أثبت أن النهوض بالصحة العامة لا يرتبط فقط بضخامة الميزانيات أو قلة عدد السكان، وإنما يرتكز بشكل أساسي على الرؤية السياسية الثاقبة والإرادة القوية للتغيير.

وأضاف "عابد"، خلال حديثه في برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفكر الاقتصادي المعاصر بات ينظر إلى الاستثمار في التنمية البشرية، وتحديداً في قطاعي الصحة والتعليم، باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وليس مجرد ثمرة له، مشدداً على أن بناء الإنسان يبدأ من تأمين حقه في الرعاية الصحية، ومنوهاً إلى التزام مصر بمبدأ "الوقاية خير من العلاج" كركيزة أساسية لمنظومتها.

وذكر أن مصر نجحت في تحويل الشعارات الوقائية إلى واقع ملموس منذ عام 2018، عبر سلسلة من المبادرات الرئاسية التي غطت كافة ربوع البلاد، مما أسفر عن نتائج استثنائية في القضاء على أمراض كانت تؤرق المجتمع مثل "فيروس سي"، و"الحصبة"، و"التراكوما"، موضحاً أن هذه الإنجازات جعلت من التجربة المصرية مرجعاً إقليمياً في مجال الطب الوقائي.

واختتم أن ريادة مصر تمتد أيضاً إلى برنامج التطعيمات الوطني الذي يعد من الأعرق في المنطقة، مشيراً إلى أنه يتميز بالمرونة والتطور الدائم، سواء من حيث جودة اللقاحات أو كفاءة سلاسل الإمداد التي تضمن وصول الخدمة لكل مواطن في أقصى القرى والنجوع، وهو ما يجسد نجاح الاستراتيجية المصرية التي وضعت الوقاية في مقدمة أولوياتها.

