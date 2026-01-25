إعلان

البابا تواضروس يعود إلى القاهرة بعد إجراء جراحة ناجحة في النمسا

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:04 ص 25/01/2026

البابا تواضروس الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى القاهرة مساء، اليوم السبت، قادما من النمسا، بعد إجراء جراحة في إحدى الكليتين.

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي عدد كبير من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة، الذين استقبلوه بفرح، وقدموا له التهنئة بسلامة الوصول ونجاح الجراحة التى تمت بأحد المستشفيات بدولة النمسا.

وقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بسلامة الوصول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الثاني النمسا المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي البابا تواضروس يعود إلى القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يبرر مقتل شخص.. ويتهم عمدة مينيابوليس وحاكم مينيسوتا بسرقة مليارات
شئون عربية و دولية

ترامب يبرر مقتل شخص.. ويتهم عمدة مينيابوليس وحاكم مينيسوتا بسرقة مليارات
النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
رياضة محلية

النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
علاقات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
"عايز بنتي مسك تندفن الأول".. مشهد مؤثر لأب يحمل نعوش زوجته وأبنائه الأربعة
أخبار المحافظات

"عايز بنتي مسك تندفن الأول".. مشهد مؤثر لأب يحمل نعوش زوجته وأبنائه الأربعة
فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج
أجنبي

فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام