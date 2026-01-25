تحولت العاملة المصرية منى عبد الرازق، التي تعمل في حمامات مجمع الأهرامات السياحي، إلى أيقونة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تؤدي عملها بمنتهى الحماس والابتسامة.

وأظهر تقرير بثه برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، العاملة وهي تنظم حركة الزوار أمام دورات المياه بمرونة وحرفية واضحة، مستخدمةً خليطًا فريدًا من الكلمات العربية والإنجليزية لتوجيه السياح.

وعلقت منى على طبيعة عملها قائلةً: "طول ما انت حابب الشغل مش هتحس إنه متعب"، مؤكدةً أن حبها لما تقوم به هو سر أدائها المتميز.

وروت بعض المواقف الطريفة مع الزوار الأجانب الذين تفاعلوا معها بحفاوة بالغة، حيث احتضنوها وقبلوها تقديرًا لروحها المرحة ومساعدتها لهم، مما يعكس صورة إيجابية عن الكرم والترحاب المصري الأصيل.

من جانبه، أشاد الإعلامي عمرو أديب بالعاملة المصرية خلال برنامجه، قائلاً إنها أصبحت "أيقونة للشغف" بقلبها الكبير وحبها لشغلها وابتسامتها الراضية.

وأوضح أديب أن تطوير السياحة في مصر لا يقتصر فقط على البنية التحتية الفاخرة، بل على العنصر البشري والخدمي المتميز، معتبرًا أن ما تقوم به منى هو "من أعظم الوظائف" لأنها تقدم خدمة أساسية كان إهمالها يشكل كارثة للصورة السياحية.

وأكد أديب أن مثل هذه النماذج المشرفة، كالعاملة منى، تُحدث فرقًا جذريًا في صورة مصر بالخارج، وتساهم في تبديد الصور النمطية السلبية.

ودعا إلى أن يحتذى بها كل العاملين في القطاع الخدمي، مؤكدًا أن "اللغة التي تفهم في كل العالم هي لغة العناية والمحبة"، وهي اللغة التي تتقنها منى وتطبقها يوميًا في عملها البسيط والمهم في آن واحد.