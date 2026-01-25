برلماني: لابد من تشريعات لحماية الأطفال والشباب من أضرار المحمول

كتب- نشأت علي:

قال النائب نشأت حته أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرلمان والحكومة بإعداد تشريعات للحد من استخدام المحمول لحماية الأطفال يعد مطلب مهم وينبع من شعور الأب لحماية ابنائه في ظل المخاطر الكبير خاصة على الأطفال دون السن القانونية مما يتوجب تشريعات للحماية العمرية كما يحدث في كل دول العالم.

وأضاف أن الأمر لا يجب ان يتوقف عند ذلك بل لابد من مواد تضمن مواجهة بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي أدت إلى مخاطر كبيرة وصلت إلى حالات انتحار بل ووجود جرائم إلكترونية منظمة تستوجب تدخل تشريعي لحماية.

وتابع "حته"، أن هناك تقارير دولية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية في كثير من دول العالم ضد العديد من المنصات والمواقع والتطبيقات بتسهيل استغلال الأطفال، وضعف آليات التحقق من الأعمار، ونشر محتويات سيئة، إضافة المخاطر الأخلاقية والسلوكيات وانتشار الإدمان الإلكتروني والعزلة الرقمية و الجرائم الإلكتروني والافراط في استخدام الأطفال للمحمول دون رقيب ولذلك قررت بعض الدول حظر وتقييد الدردشة، وفرض شروط للتشغيل بتقييد عمر المستخدم وعدم السماح الا بشروط عمرية.

وأشار أمين سر لجنة الشباب بالشيوخ إلى أهمية التفاعل مع السوشيال ميديا والتكنولوجيا لكن مع أهمية وجود رقابة خاصة على الأطفال في ظل السموات المفتوحة وثورة التكنولوجيا التي اخترقت كل بيت كما يوجد واجب على الأسرة لمراقبة الأطفال وليس فقط من خلال التشريعات إضافة إلى أهمية التوعية الإعلامية وغيرها من سبل التوعية.