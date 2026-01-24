تناول الإعلامي عمرو أديب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ74 بالتحليل، مشيرًا إلى أن الرسالة الرئيسية التي استقاها هي أن "الرئيس يريد أن يغير".

وأوضح أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس بأسلوبه الرقيق المعهود، بدا غير راضٍ عن الأداء المؤسسي في العديد من الجهات داخل الدولة.

وأضاف مقدم "الحكاية"، أن أحد التحديات التي يواجهها الرئيس، كما ظهر من حديثه السابق، هي صعوبة العثور على الكفاءات العالية المؤهلة.

وتابع أنه عندما أعلن عن برنامج لتأهيل الشباب في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تقدم مئات الآلاف لكن العدد الذي يفي بالشروط كان "محدودًا جدًا"، مما يعكس فجوة في التعليم والكفاءة.

وأشار أديب إلى إشكالية رئيسية في الإدارة العامة، وهي ضيق "دائرة الانتقاء ودائرة الاختيار" للمسؤولين والوزراء.

وعلق الإعلامي عمرو أديب: "دائمًا يبدو أن دائرة الاختيار ليست واسعة"، موضحًا أن الشخصيات النابهة والقادرة على قيادة التغيير غالبًا لا تتجه للمناصب العامة، حيث تفضل العمل في القطاع الخاص الدولي بعيدًا عن الأضواء والمساءلة العامة.

وأكد أديب، على أن الرغبة في التغيير وتحسين الأداء المؤسسي واضحة من كلام الرئيس، لكن العثور على الكفاءات القادرة على تنفيذ هذه الرؤية وتحقيق الطموحات يمثل تحديًا صعبًا.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الدولة من اجتذاب هذه الكفاءات وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية في الفترة المقبلة.